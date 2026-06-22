Napoli, Franco Grillini riceve la cittadinanza onoraria a 30anni dal primo Pride partenopeo

Franco Grillini ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Napoli. La cerimonia di conferimento si è svolta questa mattina, lunedì 22 giugno, presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino, consegnata dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi “per l’alto valore civile, politico, umano e sociale della sua attività e per il legame storico con la Città di Napoli”. Il conferimento è avvenuto a trent’anni dal primo pride partenopeo, che si tenne nel 1996 grazie proprio all’impulso di Franco Grillini, fondatore e presidente onorario di Arcigay.