Life for Gaza, a Napoli in migliaia al concerto per la popolazione palestinese

“Tengo moltissimo alla causa palestinese”. Sono le parole di Luigi de Magistris, promotore del Life for Gaza, che ha visto migliaia di persone raggiungere l’ex Base Nato di Bagnoli per assistere all’evento. “Siamo stati i primi in Europa a provare a mantenere alta l’attenzione di fronte alla strategia dei governi di mettere il silenziatore sullo sterminio che continua a Gaza e in Cis-Giordania. Centinaia di artisti sono venuti qui mettendoci la faccia. Qui c’è la civiltà dell’umanità, dell’amore e della pace. Napoli ha nel dna la lotta per la liberazione, la verità e la giustizia”.