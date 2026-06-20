Usa, Trump presenta il nuovo Air Force One: il Boeing 747 donato dal Qatar

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato al pubblico il nuovo Boeing 747 destinato a svolgere temporaneamente il ruolo di Air Force One. Il velivolo, precedentemente utilizzato dal governo del Qatar, è stato adattato per diventare l’aereo presidenziale ufficiale in attesa della consegna della nuova flotta ordinata a Boeing. Le immagini mostrano Trump mentre scende per la prima volta dal jumbo jet, caratterizzato da una livrea completamente rinnovata rispetto allo storico schema adottato durante l’era Kennedy. Il nuovo design presenta una parte inferiore blu navy, attraversata da una fascia rossa, per un aspetto più moderno e distintivo. Sul lato sinistro dell’aereo campeggia lo stemma presidenziale degli Stati Uniti, mentre sulla coda è raffigurata una grande bandiera americana, simboli che identificano il velivolo come mezzo di trasporto del capo della Casa Bianca. L’aereo fungerà da soluzione temporanea per i viaggi presidenziali fino all’arrivo dei nuovi Air Force One commissionati a Boeing. La consegna dei nuovi velivoli è attualmente prevista per il 2028.