Libano, raid israeliani su Nabatiyeh: il fumo delle esplosioni

I raid aerei israeliani sulla città meridionale di Nabatiyeh, in Libano, e sui villaggi vicini hanno causato la morte di almeno sette persone e il ferimento di altre, secondo quanto riferito dall’Agenzia di stampa nazionale libanese (NNA). Secondo quanto riferito, anche un soldato libanese sarebbe stato ucciso in un attacco con un drone appena fuori dal villaggio di Kfar Rumman. L’esercito libanese ha confermato in un comunicato le notizie secondo cui un soldato è stato ucciso sulla strada che collega Nabatiyeh al villaggio di Kfar Rumman, affermando che gli attacchi aerei israeliani sul Libano meridionale e orientale hanno causato ulteriori vittime e feriti, oltre a provocare ingenti distruzioni.