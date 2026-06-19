Vicenza, ladri di gioielli scoperti dai carabinieri: i video delle telecamere di sorveglianza

Colpo al crimine orafo: i Carabinieri di Bassano del Grappa disarticolano una banda specializzata. Recuperata e restituita refurtiva per mezzo milione di euro. Un’articolata attività d’indagine, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa e coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha permesso di fare piena luce su una serie di furti che hanno colpito duramente il comparto orafo del Centro-Nord Italia. Al termine degli accertamenti, i militari hanno deferito in stato di libertà tre cittadini albanesi rispettivamente di 37, 40 e 44 anni, ritenuti responsabili in concorso di numerosi furti, consumati e tentati tra il novembre 2025 e il febbraio 2026, ai danni di aziende orafe nelle province di Vicenza, Verona, Arezzo e Macerata. Durante le contestuali perquisizioni – in particolare all’interno di un garage sotterraneo a Trezzano sul Naviglio (MI), vera e propria base logistica del sodalizio – i militari avevano rinvenuto una pistola semiautomatica Heckler&Koch con munizionamento (frutto di un precedente furto), oltre a circa 53.000 euro in contanti, monili di pregio, orologi di lusso e targhe clonate. Il rinvenimento dell’arma aveva fatto scattare l’arresto in flagranza per i tre, tuttora ristretti presso la casa circondariale di Milano-San Vittore.