Napoli: dà fuoco a rifiuti e si allontana in bici, in manette 68enne

Ha dato fuoco ad alcuni rifiuti per strada e poi si è allontanato in bicicletta. Un 68enne è stato arrestato dai carabinieri di Acerra per combustione illecita di rifiuti. Nel pomeriggio in via Volturno, nei pressi dei Regi Lagni, i carabinieri della stazione locale hanno notato una colonna di fumo nero sollevarsi dalla campagna dopo che qualcuno ha incendiato pneumatici, guaine, plastiche e varie altre immondizie. L’area è videosorvegliata – è installato un impianto comunale – e l’analisi delle immagini ha permesso ai militari di dare un volto all’uomo che avrebbe alimentato il rogo che si era allontanato in bici. Il 68enne è stato rintracciato poco distante. L’uomo è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.