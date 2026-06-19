Libano: nuovi raid israeliani nel sud, almeno 18 morti

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito obiettivi nel sud del Libano durante la notte, mentre Hezbollah riferisce combattimenti intensi nell’area. Secondo l’agenzia di stampa statale libanese, almeno 18 persone sono rimaste uccise nei raid. Le esplosioni hanno interessato diverse località, tra cui Kfar Tebnit e la città di Nabatiyeh, dove si sono alzate dense colonne di fumo. Altri attacchi hanno colpito i villaggi di Doueir e Kfar Sir, provocando ulteriori vittime, mentre un drone ha colpito una motocicletta nella stessa area. Gli scontri avvengono mentre sono stati rinviati i colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera.