Libano, il portavoce dell'esercito israeliano: "Continueremo ad agire finché non riceveremo istruzioni diverse"

A proposito degli ultimi raid sferrati sul Libano, il portavoce militare israeliano ha dichiarato che l’esercito di Tel Aviv non aveva ricevuto nuove istruzioni dal governo dopo l’annuncio del rinnovo del cessate il fuoco. Il generale di brigata Effie Defrin ha quindi confermato che i militari avrebbero continuato ad agire secondo le direttive esistenti per proteggere i civili e le truppe israeliane “finché non avremo ricevuto istruzioni diverse”. La notizia del cessate il fuoco è stata diffusa da due funzionari regionali e da un funzionario statunitense. La tregua è stata mediata dal Qatar, dagli Stati Uniti e dall’Iran. I media libanesi hanno riportato che almeno 47 persone sono state uccise negli attacchi, mentre Israele ha dichiarato che quattro suoi soldati sono morti.