Libano, Idf diffonde video di presunti raid contro Hezbollah nel sud

Venerdì l’esercito israeliano ha diffuso un video che mostrerebbe una serie dei suoi attacchi aerei sul sud del Libano contro Hezbollah. L’agenzia di stampa statale di Beirut ha riferito che almeno 18 persone sono state uccise negli attacchi aerei.

Nelle scorse ore le due parti hanno concordato una tregua mediata dal Qatar, dagli Stati Uniti e dall’Iran, secondo quanto riferito da due funzionari regionali e da un funzionario statunitense.