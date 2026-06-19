Centrodestra, Ferro (FdI): “Alleanza con Vannacci solo se ci sarà condivisione”

“Saranno i cittadini poi a giudicare quando ci sarà ovviamente un’alleanza scelta sulla base anche di una condivisione perché ho sempre pensato, non essendo il nuovo che avanza in politica, che per quanto mi riguarda bisogna vincere per governare e non bisogna vincere soltanto per mettere una bandierina”, lo ha affermato il sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni ed esponente di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, rispondendo sulla compatibilità di Futuro Nazionale di Vannacci con la coalizione di centrodestra a margine di un evento istituzionale alla Prefettura di Napoli.