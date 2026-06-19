Acqua, Manfredi: “ABC Napoli resta pubblica per legge”

“E’ un principio elementare dal punto di vista giuridico: c’è una legge nazionale che riprende una direttiva europea che prevede che le società che gestiscono le reti idriche siano delle società per azioni. Visto che viene fatto un affidamento in house del servizio, questo può essere fatto solamente a una società con il 100% di capitale pubblico e qualora cambiasse capitale perderebbe la gestione del servizio. Quindi ABC Napoli è una società pubblica al 100% che resterà per legge pubblica e non potrà cambiare”, sono le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sull’eventualità di una privatizzazione di ABC Napoli, società pubblica del Comune di Napoli che gestisce la rete idrica cittadina.