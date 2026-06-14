Libano, la tensione rimane alta al confine con Israele

Resta alta la tensione al confine tra Israele e Libano, mentre domenica si registra un’evoluzione sul fronte diplomatico con il possibile accordo tra Iran e Stati Uniti per la fine del conflitto legato all’Iran, con mediatori qatarioti presenti a Teheran per finalizzare l’intesa. Nel frattempo, i combattimenti in Libano continuano tra le forze israeliane e il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall’Iran, nonostante il cessate il fuoco. Israele ha spinto la propria offensiva più in profondità rispetto a qualsiasi altra operazione degli ultimi 25 anni. L’accordo tra Stati Uniti e Iran dovrebbe essere firmato in formato elettronico, anche se i tempi restano ancora incerti. L’intesa riporterebbe in larga parte la situazione a uno status quo precedente al conflitto, ma con pesanti conseguenze in termini di vite umane e con effetti sulla capacità iraniana di controllo del traffico nello Stretto di Hormuz. Parallelamente restano aperti i nodi legati al programma nucleare iraniano, mentre le ostilità continuano sul fronte libanese. Teheran avrebbe chiesto che l’intesa di cessate il fuoco includa anche la fine dei combattimenti in Libano, rendendo il quadro diplomatico ancora più complesso.