Libano, Israele colpisce un sobborgo di Beirut: ci sono morti e feriti

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver sferrato domenica alcuni attacchi contro obiettivi di Hezbollah a Beirut, complicando potenzialmente gli sforzi per concludere un accordo volto a porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Il fumo si è alzato sulla capitale libanese e la Protezione Civile ha riferito di aver recuperato tre corpi e sei feriti dalle macerie. Un fotografo dell’Associated Press presente sulla scena a Beirut ha riferito che è stato colpito un condominio di cinque piani con negozi al piano terra. I due piani inferiori sono stati quelli più gravemente danneggiati e si sono visti fuggire i residenti della periferia sud, molti dei quali erano tornati a casa dopo settimane di relativa calma.