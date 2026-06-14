Libano, attacco israeliano a Beirut sud: edifici distrutti e gravi danni

In Libano è di almeno tre morti e 15 feriti il bilancio provvisorio di un attacco missilistico israeliano nel sud di Beirut, secondo quanto riportato dai media locali che seguono la situazione sul posto. L’attacco avrebbe colpito un appartamento a Ghobeiri, nel quartiere di Dahiyeh, area della capitale libanese considerata una roccaforte di Hezbollah. L’esplosione ha provocato anche gravi danni agli edifici e ai negozi circostanti. Secondo quanto riferito, l’esercito israeliano avrebbe informato il Comando centrale statunitense (Centcom) poco prima di lanciare l’operazione contro presunti obiettivi di Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Le tensioni restano altissime nella regione: il vice comandante del comando militare congiunto iraniano Khatam al-Anbiya, Mohammad Jafar Asadi, ha dichiarato che l’attacco non resterà senza risposta, definendolo una nuova provocazione israeliana. L’episodio segna un’ulteriore escalation nello scontro tra Israele e Hezbollah, con forti ripercussioni sulla stabilità dell’area.