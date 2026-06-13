Futuro Nazionale, Vannacci: "Casapound? Chi entra da noi si dichiarerà futurista"

Roberto Vannacci a Roma alla prima assemblea nazionale di Futuro nazionale ha parlato del possibile ingresso di Casapound. “Futuro nazionale è aperta all’ingresso di qualsiasi esponente. Se volesse venire da noi, qualcuno dei collettivi di sinistra trova i cancelli aperti”, ha spiegato Vannacci aggiungendo: “Se vuole venire da noi qualcuno di Casapound o di altre formazioni politiche, qualsiasi esse siano, di centro, di destra, di sinistra, è ben accetto. Una cosa è chiara, come ho detto prima, si conformerà integralmente ai nostri principi, valori ideali, altrimenti dura come un gatto in tangenziale. Quindi chi entra in Futuro nazionale si dichiarerà futurista, perché questo è, questo è, no?”.