California, incendio in un magazzino di attrezzature mediche: evacuata la zona

Un incendio divampato in un magazzino di attrezzature mediche nella California settentrionale ha provocato una densa colonna di fumo nero che si è alzata verso il cielo e ha reso necessaria l’evacuazione di altre strutture vicine, mentre le autorità cercavano di domare le fiamme. L’incendio è divampato in un centro di distribuzione di Medline, un importante fornitore di prodotti medico-chirurgici, a Tracy, una città a circa 55 miglia a est di San Francisco. Il magazzino si trova in un enorme parco industriale che ospita anche centri di evasione ordini e distribuzione per Amazon, Home Depot e FedEx. L’azienda ha dichiarato che tutti i suoi dipendenti e il resto del personale presente sul posto sono stati rintracciati.