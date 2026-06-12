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venerdì 12 giugno 2026

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California, incendio in un magazzino di attrezzature mediche: evacuata la zona

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Un incendio divampato in un magazzino di attrezzature mediche nella California settentrionale ha provocato una densa colonna di fumo nero che si è alzata verso il cielo e ha reso necessaria l’evacuazione di altre strutture vicine, mentre le autorità cercavano di domare le fiamme. L’incendio è divampato in un centro di distribuzione di Medline, un importante fornitore di prodotti medico-chirurgici, a Tracy, una città a circa 55 miglia a est di San Francisco. Il magazzino si trova in un enorme parco industriale che ospita anche centri di evasione ordini e distribuzione per Amazon, Home Depot e FedEx. L’azienda ha dichiarato che tutti i suoi dipendenti e il resto del personale presente sul posto sono stati rintracciati.