Milano, 100 chili di droga nel furgone e nel congelatore: arrestato

Aveva 100 chili di droga nel furgone e nel congelatore. Ad arrestarlo è stata la polizia di Milano. Si tratta di un cittadino italiano di 42 anni, incensurato, arrestato per la detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e ketamina. Nei giorni scorsi gli agenti hanno notato un furgone transitare nel comune di Arese (Milano) con alla guida un uomo che si muoveva con fare guardingo. Una verifica immediata ha permesso di accertare come il furgone fosse effettivamente intestato a una ditta di noleggio, senza alcun precedente controllo del territorio e si è, quindi, deciso di procedere al controllo. Alla guida è stato identificato un cittadino italiano di 42 anni, incensurato, il quale, alla vista degli agenti, ha manifestato subito un forte nervosismo.

La perquisizione del mezzo ha permesso di rinvenire nel vano posteriore due borsoni contenenti diversi panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 45 kg oltre a 3 kg di ketamina. La perquisizione è stata estesa all’abitazione di Senago (MI) dove, all’interno dell’armadio nella camera da letto, sono stati rinvenuti circa 200 grammi di marijuana, 140 grammi di cocaina e 80 grammi di hashish e circa 2mila euro in contanti. Infine nella cantina di pertinenza, dentro un congelatore, sono stati rinvenuti e posti in sequestro centinaia di panetti di hashish per circa 50 kg, oltre a materiale per il confezionamento.