Israele, diverse sparatorie segnalate nelle città: le immagini dalle zone colpite

Domenica le città israeliane sono state testimoni di diversi episodi di sparatorie simultanee, che hanno causato la morte di almeno un uomo e il ferimento di altri quattro, secondo i servizi di soccorso israeliani, Magen David Adom. La polizia israeliana ha affermato di aver ucciso almeno un aggressore e sta effettuando ricerche per individuare altri aggressori. Magen David Adom ha detto di aver ricevuto le prime notizie di una sparatoria in una stazione di servizio vicino alla città di Kokhav Yair, situata sul lato israeliano del confine con la Cisgiordania, intorno alle 10.30. Subito dopo sono state ricevute numerose altre segnalazioni di sparatorie, inclusa una all’interno della Cisgiordania. Ai residenti della zona è stato chiesto di restare a casa.