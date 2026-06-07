Gaza, le terribili condizioni igieniche nelle tendopoli

I palestinesi soffrono a causa della mancanza di servizi igienici adeguati nelle vaste tendopoli di Gaza. Nella loro tenda scarna nel sud di Gaza, Mostafa Shaaban ha costruito il bagno improvvisato della sua famiglia dietro una tenda in un angolo. Ha scavato una fossa poco profonda nel terreno sabbioso, vi ha versato attorno una lastra di cemento, ha fissato un secchio senza fondo sopra il buco, quindi lo ha ricoperto con un sedile del water di plastica malconcio. L’odore è terribile e mosche e zanzare proliferano a pochi metri da dove dormono e preparano i pasti.