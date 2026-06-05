Torino, presidio davanti a Palazzo della Radio: “Custodire memoria Rai”

“E’ un’iniziativa delle organizzazioni sindacali tutte, del centro di produzione di Torino e di via Cavalli, dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai e del comitato di redazione dei giornalisti della TGR del Piemonte: siamo qui per dire che la propria memoria va custodita, arricchita e tutelata come anche tutti i lavoratori e le lavoratrici che fanno parte di un patrimonio dell’azienda. Molto spesso il servizio pubblico si regge su di noi, sul nostro impegno lavorativo. La nostra azienda sta mettendo in vendita degli edifici che fanno parte del patrimonio, soprattutto il Palazzo della Radio: è stato fondamentale per questa azienda”. Lo ha dichiarato una portavoce durante il presidio di protesta organizzato a partire dalle 17 a Torino, in Via Montebello, per dire ‘No alla dismissione del Palazzo della Radio e alla riduzione del lavoro – si legge nell’invito di partecipazione, che sottolinea – La Rai di Torino non si vende, si rilancia!’. Al presidio anche alcuni membri dell’Orchestra che hanno eseguito brani con archi. “Da anni assistiamo ad una drastica riduzione del lavoro nel Centro di Produzione Rai di Torino – si legge ancora nel volantino – Ridurre la presenza della Rai significa impoverire Torino, spegnere la cultura e cancellare professionalità storiche”. E ancora: e “Rilanciare la Rai significa valorizzare Torino”.