Mondiali 2026, New York si prepara ad accogliere tifosi e turisti

A una settimana dall’inizio dei Mondiali le attività commerciali e i ristoranti di New York si stanno preparando ad accogliere tifosi e turisti. Pelé Soccer, un negozio di calcio nel centro di Times Square, ha dichiarato di aver raddoppiato le scorte e che le maglie con i nomi di giocatori famosi si sono esaurite rapidamente. Tra le preferite dai tifosi ci sono quelle di Lionel Messi e di Cristiano Ronaldo. Centinaia di ristoranti in tutta New York offriranno pasti speciali al prezzo di 26 dollari. Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha lanciato l’iniziativa collaborando con i ristoranti per fornire cibo a prezzi ragionevoli alla gente del posto e ai visitatori durante la stagione.