Caldo record in Asia centrale: con 49 gradi le uova si cuociono al sole

Un’ondata di caldo eccezionale ha investito l’Asia centrale nel mese di luglio, con temperature che in alcune aree hanno raggiunto i 49 gradi. Il Servizio idrometeorologico dell’Uzbekistan ha riferito che le temperature si sono avvicinate ai valori più elevati mai registrati dall’inizio delle osservazioni meteorologiche. In gran parte del Paese i termometri hanno segnato tra i 43 e i 45 °C, mentre nelle regioni meridionali e desertiche le temperature hanno raggiunto i 46-49 °C. Sui social media sono stati condivisi numerosi video che mostrano persone mentre friggono uova all’aperto senza utilizzare i fornelli, approfittando del calore estremo che sta interessando la regione.