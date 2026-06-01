Bergamo, ultraleggero precipita tra le case di Valbrembro: i soccorsi

Un ultraleggero, per cause ancora in corso di aggiornamento, è precipitato intorno alle 16 a Valbrembro, in provincia di Bergamo. Il velivolo, un Cessna 152, è caduto vicino piazza Guglielmo Marconi, nei pressi di alcune abitazioni, senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell’aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo: per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso: sul posto, oltre ai soccorritori, anche il comando provinciale di Bergamo.