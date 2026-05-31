Psg, i giocatori festeggiano la vittoria della Champions League: folla in delirio a Champ de Mars

I tifosi del Psg in delirio per la vittoria della Champions League per il secondo anno di fila. La squadra guidata da Luis Enrique ha conquistato la coppa sabato a Budapest contro l’Arsenal di Mikel Arteta (sconfitto 4-3 ai rigori). Centinaia di migliaia di tifosi, a Parigi, si sono radunati vicino alla Tour Eiffel e hanno sfilato lungo gli Champs-Élysées. Domenica pomeriggio sono arrivati anche i calciatori che hanno festeggiato a Champ de Mars, accolti come degli eroi dalla folla rossoblù. Giocatori e staff, inoltre, verranno ricevuti dal presidente francese Emmanuel Macron all’Eliseo.