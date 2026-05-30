Lotta al narcotraffico, Usa rilasciano nuovo video di una nave affondata nel Pacifico

L’esercito degli Usa ha dichiarato di aver effettuato venerdì un altro attacco contro un’imbarcazione accusata di contrabbando di droga nell’Oceano Pacifico orientale, uccidendo tre uomini nel terzo raid di questa settimana e portando il bilancio complessivo delle vittime a oltre 200 persone.

Il Comando Sud di Washington ha annunciato l’ultimo attacco nell’ambito della campagna contro presunte navi dedite al traffico di droga, utilizzando la consueta formulazione secondo cui l’imbarcazione era “impegnata in operazioni di narcotraffico” ed era gestita da un’organizzazione terroristica designata. Ancora una volta, però, non sono state fornite prove di tali attività.

Nel video rilasciato si vede una piccola nave che galleggia nell’oceano prima di essere colpita e avvolta dalle fiamme. In un secondo momento, quella che sembra essere la stessa imbarcazione è circondata da pacchi e altri oggetti sparsi nell’acqua intorno ad essa.

Il Comando Sud degli Stati Uniti ha dichiarato in un post pubblicato su X che l’attacco è stato ordinato dal generale Francis L. Donovan, il più alto comandante statunitense in America Latina.