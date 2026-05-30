Droga, polizia arresta 1335 persone e sequestra oltre 450 kg di stupefacenti

Un’operazione antidroga condotta ieri dalla polizia di Stato su tutto il territorio nazionale ha portato all’arresto di 1335 persone, tra cui 31 minorenni. In totale sono stati identificati 297.071 soggetti, di cui 15.665 con meno di 18 anni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

Gli agenti hanno sequestrato complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. Sono state portate via 111 armi da fuoco, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili. La polizia ha rivenuto anche 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

L’attività investigativa, condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha coinvolto anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure.