Libano, ancora attacchi israeliani alla città di Nabatiyeh: le immagini del viaggio tra le macerie

Edifici danneggiati e macerie in tutta Nabatiyeh, a seguito degli attacchi aerei quasi quotidiani nella città libanese negli ultimi due mesi. È una delle zone più colpite del sud del Paese. Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha condannato i diffusi attacchi a Nabatiyeh, così come a Tiro, descrivendoli come “assalti” e definendo lo sfollamento in corso “punizione collettiva”. Nel frattempo, il gruppo militante Hezbollah ha affermato di aver effettuato dozzine di attacchi con droni e razzi contro le truppe israeliane nel sud del Libano e nel nord di Israele. Il gruppo ha detto giovedì di aver lanciato diversi attacchi contro le truppe e i carri armati israeliani che hanno attraversato il fiume Litani nella città di Zawtar al-Sharqieh vicino a Nabatiyeh, mentre continuano i combattimenti a distanza ravvicinata. Le truppe israeliane hanno anche proseguito la loro offensiva di terra raggiungendo l’ingresso del villaggio meridionale di Dibbine, vicino alla città di Marjayoun, all’inizio di venerdì, secondo la National News Agency gestita dallo stato. Più di 1 milione di persone in Libano sono state sfollate a causa della guerra tra Israele e Hezbollah, scoppiata quando Hezbollah ha lanciato razzi nel nord di Israele il 2 marzo in solidarietà con l’Iran, due giorni dopo l’inizio della guerra con l’Iran.