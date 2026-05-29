Incendio a San Giuliano Milanese, fiamme in cascina Rancate

(LaPresse) Un vasto incendio ha colpito Cascina Rancate, nel territorio di San Giuliano Milanese, dove un’intera ala dell’azienda agricola, di circa 1.500 metri quadrati, è stata avvolta dalle fiamme nel giro di pochi minuti. L’intervento dei vigili del fuoco si è concentrato immediatamente sulla messa in sicurezza degli animali presenti nella struttura: 510 bovini da latte sono stati salvati e messi in sicurezza. Sul posto sono intervenuti fino a 16 mezzi, impegnati per tutta la notte nelle operazioni di spegnimento, contenimento dell’incendio e successiva bonifica dell’area, in particolare del fienile. Le attività, particolarmente complesse, hanno coinvolto complessivamente circa 60 vigili del fuoco. Al momento, alcune squadre sono ancora presenti sul posto per completare le operazioni di “minuto spegnimento” e la definitiva messa in sicurezza dell’area.