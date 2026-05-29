Cuba senz’acqua, crisi energetica e blackout colpiscono l’isola

(LaPresse) Quasi 3 milioni di cubani affrontano ogni giorno gravi carenze d’acqua a causa della pesante crisi energetica che colpisce l’isola. Secondo il governo cubano, la situazione sarebbe aggravata dal blocco energetico imposto dagli Stati Uniti. Il sistema idrico nazionale funziona infatti con appena il 37% del carburante necessario, mentre Cuba attraversa quella che viene definita la peggiore crisi energetica degli ultimi anni. La scarsità d’acqua non è un problema nuovo, ma negli ultimi mesi la situazione è peggiorata sensibilmente. Da gennaio, infatti, gli Stati Uniti hanno inasprito le sanzioni già in vigore contro l’isola nel tentativo di spingere il governo cubano a cambiare il proprio modello politico. Alla fine di gennaio, il presidente americano Donald Trump ha inoltre minacciato dazi contro i Paesi che vendono o forniscono petrolio a Cuba, che riesce a produrre internamente solo il 40% del carburante di cui ha bisogno. La popolazione, già provata da cinque anni di crisi economica, inflazione e carenze di beni essenziali, deve ora fare i conti anche con blackout quotidiani che possono durare fino a 20 ore. In molti quartieri dell’Avana l’acqua viene distribuita tramite autobotti, ma le forniture restano irregolari e insufficienti.