Svizzera, aggressione con coltello alla stazione di Winterthur: in un video sui social l'uomo urla 'Allah Akbar'

In Svizzera, nel cantone di Zurigo, intorno alle 8.30 di questa mattina un 31enne cittadino elvetico ha aggredito diverse persone con un coltello nella stazione di Winterthur. Sono tre i feriti, di cui uno in modo grave. Un video, pubblicato sui social, mostra un uomo che corre fuori dall’atrio della stazione ferroviaria gridando “Allah Akbar”. Dalle dieci alle quindici auto della polizia sono arrivate sul posto cinque minuti dopo l’aggressione; il 31enne è stato fermato. Il movente non è ancora chiaro. La polizia sta indagando su tutte le piste possibili.