Sanità, medici in piazza contro il decreto Schillaci

Lontani i tempi del Covid e degli “angeli della sanità”, oggi i medici tornano in strada per protestare contro il decreto di riforma del comparto voluto dal ministro Schillaci. “Una riforma che non tiene conto delle esigenze dei medici”, secondo il Sindacato dei medici italiani (Smi), “ma soprattutto dei pazienti”. Dito puntato sull’istituzione delle “Case di comunità”, che obbligherebbe i medici di base a dividere il loro tempo tra studi e comunità. “Sono scatole vuote fatte in fretta e furia solo per non perdere i soldi del Pnrr”, spiega Patrizia Onofri, segretaria del Smi. “Non sappiamo cosa andremo a fare e sopratutto con quali soldi. Vogliamo essere ascoltati”.