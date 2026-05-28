Legge elettorale, Fratoianni: "Forzatura. In altri Paesi il governo sarebbe considerato un usurpatore"

Nicola Fratoianni boccia le modifiche alla legge elettorale, il cui testo è stato calendarizzato per il 26 giugno alla Camera. “Non c’è Paese in Europa dove un governo che cambia la legge elettorale a fine legislatura non venga considerato un usurpatore. Sarebbe considerata indecente. È chiaro che siamo di fronte a una forzatura. E a un tentativo di distogliere l’attenzione da costi delle bollette, salari bassi e situazione internazionale”, ha detto il leader di Sinistra Italiana a margine dell’evento “Justice For Palestine” a Roma.