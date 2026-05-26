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martedì 26 maggio 2026

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Regno Unito, caldo record nel Paese: Londra tocca 35 gradi per la prima volta

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Il Regno Unito ha registrato per la seconda volta in 24 ore un record storico di temperatura durante l’ondata di caldo che sta colpendo l’Europa occidentale. A Londra, secondo il Met Office, sono stati raggiunti i 35 gradi a Kew Gardens e Heathrow, superando sia il record del giorno precedente sia il primato storico risalente al 1922 e al 1944. La capitale britannica ha vissuto anche una rara “notte tropicale”, con temperature mai scese sotto i 20 gradi. Il caldo ha causato disagi nei trasporti, soprattutto nella metropolitana londinese priva di aria condizionata e nei collegamenti ferroviari da e per Waterloo Station. Le autorità sanitarie hanno emesso un’allerta arancione fino a giovedì per i rischi legati alle alte temperature, in particolare per anziani e persone fragili. Nel frattempo, tra Regno Unito e Francia sono stati segnalati anche diversi annegamenti mentre molte persone cercavano sollievo dal caldo in mare, fiumi e laghi.