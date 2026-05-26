Regno Unito, caldo record nel Paese: Londra tocca 35 gradi per la prima volta

Il Regno Unito ha registrato per la seconda volta in 24 ore un record storico di temperatura durante l’ondata di caldo che sta colpendo l’Europa occidentale. A Londra, secondo il Met Office, sono stati raggiunti i 35 gradi a Kew Gardens e Heathrow, superando sia il record del giorno precedente sia il primato storico risalente al 1922 e al 1944. La capitale britannica ha vissuto anche una rara “notte tropicale”, con temperature mai scese sotto i 20 gradi. Il caldo ha causato disagi nei trasporti, soprattutto nella metropolitana londinese priva di aria condizionata e nei collegamenti ferroviari da e per Waterloo Station. Le autorità sanitarie hanno emesso un’allerta arancione fino a giovedì per i rischi legati alle alte temperature, in particolare per anziani e persone fragili. Nel frattempo, tra Regno Unito e Francia sono stati segnalati anche diversi annegamenti mentre molte persone cercavano sollievo dal caldo in mare, fiumi e laghi.