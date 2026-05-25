Iran, Rubio: "Magari oggi avremo qualche novità, Trump non ha fretta"

C’è grande attesa per sapere se Stati Uniti e Iran stipuleranno un accordo. Secondo il segretario di Stato Usa Marco Rubio – in visita ufficiale a Nuova Delhi, in India – l’intesa è ancora in “fase di definizione”. “Pensavamo di avere qualche novità ieri sera. Magari oggi. Non darei troppo peso alla cosa. Ci vuole un po’ di tempo per avere una risposta”, ha detto sottolineando che, in caso di esito positivo, ci sono buone possibilità di riaprire lo Stretto di Hormuz. “Il presidente non ha fretta. Non intende concludere un cattivo accordo”, ha aggiunto. Per quanto riguarda la guerra tra Libano e Israele, invece, “ci sono contatti quotidiani tra i due governi. Il problema è Hezbollah”, ha detto ancora Rubio.