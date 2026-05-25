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lunedì 25 maggio 2026

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Elezioni Comunali 2026, De Luca eletto sindaco di Salerno: "Un voto che mi riempie di orgoglio ed emozione"

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“Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso. E’ un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegna a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto. Ringrazio affettuosamente tutti i nostri candidati per il loro impegno appassionato, in una battaglia non semplice. Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro”. Queste le prime parole di Vincenzo De Luca, appena eletto sindaco di Salerno.