Venezuela, Machado da Panama rilancia la sua candidatura

I sostenitori della leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, si sono riuniti sabato in una manifestazione a Panama. “L’intero viaggio, dal primo passo che abbiamo fatto fino a oggi, ci ha preparato, ci ha reso più forti, più intelligenti, più disciplinati, più organizzati e più convinti che questa lotta durerà fino alla fine”, ha detto Machado durante la manifestazione. Machado ha anche annunciato sabato che intende candidarsi nuovamente alla presidenza e che intende tornare nel suo Paese d’origine prima della fine del 2026. Le osservazioni di Machado, fatte durante un incontro a Panama con diversi altri leader dell’opposizione venezuelana, sono arrivate più di quattro mesi dopo la sorprendente decisione della Casa Bianca di metterla da parte e di lavorare invece con una lealista del partito al potere venezuelano in seguito alla cattura dell’allora presidente Nicolas Maduro da parte delle forze armate statunitensi. Machado è in esilio da dicembre, quando è riapparsa dopo 11 mesi in cui era rimasta nascosta in un luogo imprecisato del Venezuela e si è recata in Norvegia dove è stata insignita del Premio Nobel.