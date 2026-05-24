Spagna, 4 arresti per i tafferugli scoppiati dopo il ritorno degli attivisti della Flotilla

Sabato la polizia ha arrestato quattro persone a Bilbao, dove sono scoppiati tafferugli all’aeroporto della città dopo il ritorno dalla Turchia dei membri della Global Sumud Flotilla. La polizia ha dichiarato che i sospettati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e aggressione a pubblico ufficiale. Secondo quanto riportato, la tensione è salita quando una persona in attesa all’aeroporto si è avvicinata al gruppo di attivisti ed è stata fermata da un agente. In una dichiarazione, la Global Sumud Flotilla ha affermato che uno dei suoi membri ha subito una “violenta aggressione”.