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domenica 24 maggio 2026

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Settimo Milanese, autodemolitore in fiamme: le immagini del violento incendio

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Violento incendio a Settimo Milanese. Il rogo è scoppiato verso le 2 di notte, tra sabato e domenica, all’interno di un autodemolitore, la Autodemolizioni e Adige srl. Le fiamme hanno coinvolto i numerosi veicoli che erano sistemati nel capannone in attesa di essere demoliti. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Milano hanno lavorato per tutta la notte fino alle 6.30 in uno scenario definito dai soccorritori “complesso e difficile da gestire”, vista la presenza di focolai sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Non si registrano persone coinvolte perché, al momento dello scoppio dell’incendio, l’azienda era chiusa. Difficile per ora stabilire le cause finché i soccorritori non termineranno tutte le attività. Sul posto anche i carabinieri.