Pakistan, bomba esplode vicino a un binario del treno: ferite oltre 20 persone

Domenica, nel sud-ovest del Pakistan, una potente bomba è esplosa vicino un binario ferroviario mentre un treno passeggeri attraversava la città di Quetta. Nell’incidente, che ha scatenato panico e caos, sono rimaste ferite più di venti persone. La forza dell’esplosione ha causato il ribaltamento e l’incendio di due vagoni del treno, provocando un denso fumo nero che si è alzato nell’aria, come mostrano i video della scena diffusi online. E’ avvenuto in un’area utilizzata dalle forze di sicurezza, danneggiando gravemente diversi edifici vicini e distruggendo i veicoli parcheggiati lungo la strada. Babar Yousafzai, funzionario del governo del Balochistan, ha confermato l’attacco, ma non ha fornito ulteriori dettagli, affermando che le autorità stanno ancora indagando. I medici degli ospedali locali hanno dichiarato di aver accolto più di 30 feriti, molti dei quali in condizioni critiche.