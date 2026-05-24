Nek a Lourdes con i militari: "Tutti chiamati a essere sentinelle di pace"

“Vengo qui a Lourdes ogni volta in occasione di questo pellegrinaggio internazionale, perché intanto mi piace vedere l’entusiasmo di tanti giovani che vengono qui e decidono di condividere questo momento. Poi io faccio un cammino personale di fede nel quale c’è bisogno di azzerare un po’ tutto, ripartire da capo, spegnere un po’ il rumore intorno e tornare a sentire il suono della coscienza”. Lo ha detto Nek, che con altri artisti si è unito al pellegrinaggio internazionale militare a Lourdes e ha presentato il Festival dei Giovani, dove quest’anno si è esibito anche Gigi D’Alessio. “Certo – ha aggiunto – l’occasione, con la presenza di tanti militari in questi tempi complicati di conflitto, vederli insieme, militari di tante nazionalità, pregare inginocchiati nella grotta” significa che “siamo tutti uguali, speranzosi, abbiamo tutti delle paure e siamo tutti chiamati a essere, come dice il tema di quest’anno, sentinelle di pace nella nostra piccola realtà”.