Iran, Pezeshkian: "Siamo pronti a garantire che non stiamo cercando di dotarci di armi nucleari"

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che i negoziatori di Teheran non scenderanno a compromessi sulla “dignità” del loro Paese, mentre sembra avvicinarsi un accordo per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti.

“Siamo pronti a garantire al mondo che non stiamo cercando di dotarci di armi nucleari. Non stiamo cercando di creare instabilità nella regione”, ha detto Pezeshkian alla TV di Stato iraniana. “La fonte dell’instabilità nella regione è Israele, che persegue quella che definisce la visione di un ‘Grande Israele’ e sta ricorrendo a vari mezzi per cospirare al fine di mantenere vive la guerra”