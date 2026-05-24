Iran, la Marina britannica si prepara a sminare lo Stretto di Hormuz: i preparativi a Gibilterra

La Gran Bretagna sta guidando un “team di 40 nazioni” per schierare veicoli autonomi per rilevare, identificare le mine e ripulire il fondale marino sotto lo Stretto di Hormuz, ma solo una volta che sarà raggiunto un accordo di pace, ha detto venerdì all’AP il ministro delle Forze armate britanniche Al Carns. Il presidente Usa Donald Trump ha criticato molti dei suoi alleati per non aver, ai suoi occhi, sostenuto adeguatamente la sua guerra in Iran, ma il più vicino all’America, il Regno Unito, ha attirato la sua particolare ira. Trump ha descritto la marina britannica come “giocattoli”, ha criticato il primo ministro Keir Starmer definendolo “non Winston Churchill” e ha lamentato che è stato “molto triste” vedere che il rapporto tra Londra e Washington “non è quello che era”.

Sebbene Starmer e altri leader europei abbiano inizialmente cercato di evitare un ruolo nel conflitto, vi sono stati trascinati perché l’Iran ha bloccato lo Stretto di Hormuz, paralizzando il trasporto marittimo internazionale e facendo salire alle stelle i prezzi dell’energia. Trump ha risposto dicendo loro di “andare a procurarsi il petrolio” e di sbloccare loro stessi lo Stretto. Sulla punta meridionale della penisola iberica, nel territorio britannico d’oltremare di Gibilterra, la Royal Navy del Regno Unito si sta preparando a farlo. Il ministro delle Forze Armate britanniche Al Carns ha portato un piccolo gruppo di giornalisti a visitare la RFA Lyme Bay attraccata a Gibilterra, alle porte del Mediterraneo, per parlare di una potenziale missione britannica di sminamento a migliaia di chilometri di distanza per aiutare a liberare la porta per le esportazioni dal Golfo.