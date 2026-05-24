Gigi D’Alessio a Lourdes: "Un’emozione importante, tutti noi abbiamo bisogno di questo"

Gigi D’Alessio ha partecipato insieme ad altri artisti al Pellegrinaggio Militare Internazionale a Lourdes, presentando anche il Festival dei Giovani che quest’anno ha visto esibirsi Nek. “Essere qui per la prima volta a Lourdes è veramente un viaggio meraviglioso”, racconta il cantante. “Vedere tutti questi ragazzi e tutti questi militari dà forza ma soprattutto speranza”. D’Alessio ha spiegato di aver visitato la grotta e vissuto anche l’esperienza del bagno nelle acque del santuario: “È stata veramente un’esperienza fantastica”. Poi l’invito a chi non c’è mai stato: “Venite a Lourdes, perché è un viaggio meraviglioso, un’emozione importante. Tutti noi abbiamo bisogno di questo”. Infine una riflessione sul momento storico attuale: “In un mondo che sta andando totalmente da un’altra parte, abbiamo bisogno di avvicinarci sempre di più alla fede. Questo è un posto che ti regala serenità”.