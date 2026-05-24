Egitto, inaugurata la East Nile Monorail: una delle monorotaie più lunghe del mondo

In Egitto è stata inaugurata la “East Nile Monorail“, la monorotaia che collega la stazione Al-Mushir Tantawi, nella zona Est del Cairo, alla stazione Al-Adala, nella nuova capitale amministrativa del Paese. Si estende per 57 chilometri e comprende 22 fermate. Una volta completato l’intero progetto, i treni (senza conducente) percorreranno quasi 100 chilometri rendendo questa linea una delle più lunghe al mondo. “Questo progetto è al servizio di tutta la popolazione, più di 25 milioni di egiziani che vivono al Cairo”, ha detto Ramy Salah Eldeen, amministratore delegato di Alstom in Egitto, l’azienda appaltatrice. Secondo la società questo sistema di trasporto, una volta terminato, sarà in grado di servire 45.000 passeggeri all’ora, per direzione, e ridurrà drasticamente i tempi di percorrenza su strada.