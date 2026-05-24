Ebola, in Congo sanificato il mercato centrale di Bunia

In Congo, a Bunia, durante la giornata di sabato, gli addetti alla nettezza urbana hanno spruzzato disinfettanti nel mercato centrale della città per fermare il focolaio di Ebola che sta colpendo il Paese. La misura è stata adottata in seguito a quello che sarebbe un decesso sospettato di essere riconducibile alla malattia. È passata poco più di una settimana da quando l’epidemia è stata confermata, ma quando ciò è avvenuto, decine di persone erano già morte.Le autorità hanno dovuto affrontare la resistenza della comunità: due dei tre centri di cura per l’Ebola allestiti per assistere le città più colpite dal virus sono stati incendiati dai residenti locali. Tuttavia, molti stanno lavorando per superare l’epidemia nonostante le difficoltà. Al momento non esiste un vaccino per questo particolare ceppo del virus. Gli esperti sostengono che potrebbero volerci mesi prima che ne venga sviluppato uno.