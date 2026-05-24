Difesa, oltre 4mila militari italiani in pellegrinaggio a Lourdes

Questa mattina, con la messa internazionale nella Basilica San Pio X, si è concluso il 66esimo pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes che ha visto convergere, nella cittadina mariana ai piedi dei Pirenei, 17000 militari da ogni parte del mondo, di cui 4000 italiani. Ricorrendo il centenario dell’Ordinariato militare per l’Italia, la presidenza della solenne liturgia di Pentecoste è stata offerta all’Ordinario italiano, Gian Franco Saba, il quale nell’omelia ha ribadito: “La festa di Pentecoste si inserisce in una straordinaria dinamica di rinascita e risurrezione”. L’arcivescovo castrense ha inoltre rivolto il suo saluto ai militari delle diverse rappresentanze dei 40 Paesi partecipanti, affidandoli alla vergine Maria perché “accompagni i nostri passi”. Presenti al pellegrinaggio anche i cantanti Nek e Gigi D’Alessio.