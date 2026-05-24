Cina, esplosione in una miniera di carbone: almeno 82 morti

Nel nord della Cina un’esplosione in una miniera di carbone ha ucciso almeno 82 persone. Si tratta del più grave incidente di questo tipo degli ultimi anni nel Paese. Le squadre di soccorso sono alla ricerca di eventuali sopravvissuti: sono centinaia le persone impegnate nelle operazioni. Polizia e forze di sicurezza sorvegliano l’ingresso della miniera, situata nella contea di Qinyuan, nella città di Changzhi. Al momento due persone risultano disperse, mentre decine di minatori sono state ricoverate in ospedale. Dopo l’esplosione, le autorità locali hanno dichiarato che ci sarà stata un’ispezione “completa e capillare” del settore carbonifero, che includerà controlli sul drenaggio dei gas, sulla ventilazione, sui sistemi di monitoraggio della sicurezza e sulla configurazione sotterranea delle miniere di carbone. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto un’indagine approfondita e che i responsabili rispondano delle loro azioni.