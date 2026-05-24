Cannes 2026, Penelope Cruz e il rapporto del figlio con i social: "Va bene anche annoiarsi"

L’attrice Penelope Cruz, a Cannes per il festival che si è concluso ieri, ha parlato del rapporto di suo figlio con il cellulare e con i social, sottolineando che deve capire che “Va bene anche annoiarsi”. Penelope Cruz e suo marito Javier Bardem hanno due figli: il primogenito Leonardo (nato a Los Angeles il 22 gennaio 2011) e la secondogenita Luna (nata a Madrid il 22 luglio 2013). Entrambi i genitori proteggono rigorosamente la privacy dei figli, tenendoli lontani dai social media. “Sì, cerco di limitarlo il più possibile. Niente cellulari fino alle 14 e lo limito davvero – ha spiegato l’attrice -. Ma anche se lo fai, è una cosa importante là fuori quello che (i social) stanno facendo alle generazioni più giovani e mi sento fortunata di non doverlo fare, come se non ci fosse stato permesso di annoiarci quando eravamo bambini. Non era un dramma, oh, ti stai annoiando, perché da lì probabilmente venivano le tue idee più sorprendenti. E ora, non so come una società pianifichi questa idea su bambini e adolescenti che se si annoiano possono andare nel panico. Quindi, sai, come genitore, devi sempre ricordare che in realtà è una buona cosa annoiarsi. In realtà è una buona cosa”.