Varese, ballerino dell'opera di Vienna si esibisce con ospite Rsa Laveno

Ballerini professionisti che si esibiscono con gli ospiti della Rsa di Laveno, in provincia di Varese. È successo nell’ambito dell’evento dal titolo “La bellezza nelle Rsa”. L’evento avvenuto il 22 maggio parte dalla domana: cosa significa vivere in una RSA? Una risposta non solo tecnica ma anche insieme architettonica, naturale, estetica e umana. Lo spazio fisico non è uno sfondo neutro: è un agente attivo di benessere. E quando a questo si aggiunge la bellezza dell’arte e della forma, lo spazio diventa cura. Nelle immagini un ballerino dell’opera di Vienna che si esibisce con un’ospite della Rsa.