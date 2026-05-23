Usa, SpaceX lancia il suo razzo più grande e potente: le immagini spettacolari della partenza

SpaceX ha lanciato la sua astronave più grande e potente mai vista prima durante un volo di prova, una versione aggiornata su cui la NASA conta per far atterrare gli astronauti sulla Luna. Il mega razzo riprogettato ha fatto il suo debutto due giorni dopo che il CEO di SpaceX, Elon Musk, aveva annunciato che avrebbe reso pubblica la società. È decollato dalla punta meridionale del Texas, trasportando 20 finti satelliti Starlink da rilasciare dall’altra parte del mondo. È il dodicesimo volo di prova del razzo che Musk sta costruendo per portare un giorno le persone su Marte. Ma prima arriva la Luna e il programma Artemis della NASA. L’ultima delle vecchie astronavi spaziali è decollata in ottobre. L’astronave di terza generazione di SpaceX, una versione modificata denominata V3, è decollata da una nuovissima piattaforma di lancio presso la Base Stellare, vicino al confine con il Messico.